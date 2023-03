Meteo, dalla primavera all’inverno in 24 ore: prima di Pasqua tempo instabile e freddo (Di venerdì 31 marzo 2023) Fino a sabato il tempo sull’Italia sarà in prevalenza soleggiato e molto mite (fino a 20 gradi anche a Milano). dalla Domenica delle Palme svolta Meteo con precipitazioni intense soprattutto sulle regioni centrali e primo calo delle temperature. Da lunedì la formazione di un ciclone peggiorerà ulteriormente la situazione con venti freddi, nubifragi e piogge sull’Adriatico Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 marzo 2023) Fino a sabato ilsull’Italia sarà in prevalenza soleggiato e molto mite (fino a 20 gradi anche a Milano).Domenica delle Palme svoltacon precipitazioni intense soprattutto sulle regioni centrali e primo calo delle temperature. Da lunedì la formazione di un ciclone peggiorerà ulteriormente la situazione con venti freddi, nubifragi e piogge sull’Adriatico

