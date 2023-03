MESSI POSSIBILE RITORNO A BARCELLONA (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del BARCELLONA Xavi ha commentato le parole del vicepresidente blaugrana Yuste su un POSSIBILE RITORNO di MESSI: "Questo non è il momento di parlare del RITORNO di Leo. Parlo tanto con lui perché è mio amico, ma non è questo il momento. Stiamo discutendo la questione ma da qui a quando sarà fatto c'è un mondo, spero di vederlo a casa. Io sono il primo che sarebbe contento se tornasse il miglior giocatore della storia. Ma non è il momento di parlare di mercato, né di Leo. Mancano due mesi alla possibilità di vincere due titoli". Il vicepresidente aveva aperto al RITORNO della Pulce in Catalogna: "MESSI sa quanto lo apprezziamo. Amerei se tornasse, per questo abbiamo avuto alcuni contatti con lui". In foto ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico delXavi ha commentato le parole del vicepresidente blaugrana Yuste su undi: "Questo non è il momento di parlare deldi Leo. Parlo tanto con lui perché è mio amico, ma non è questo il momento. Stiamo discutendo la questione ma da qui a quando sarà fatto c'è un mondo, spero di vederlo a casa. Io sono il primo che sarebbe contento se tornasse il miglior giocatore della storia. Ma non è il momento di parlare di mercato, né di Leo. Mancano due mesi alla possibilità di vincere due titoli". Il vicepresidente aveva aperto aldella Pulce in Catalogna: "sa quanto lo apprezziamo. Amerei se tornasse, per questo abbiamo avuto alcuni contatti con lui". In foto ...

