Messi al Barcellona? Il vicepresidente | 'Vorrei tornasse | contatti con lui' Xavi | 'Ne stiamo parlando'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : BOMBA dalla Spagna del giornalista Sergio A. González: 'L'#Inter vuole portare #Messi a Milano. Il rinnovo col #Psg… - SManchester2003 : @GoalItalia Tanto come per magia torna più forte di prima alla vigilia, mi sembrano gli 'infortuni' di Xavi e Messi… - Domenic36396232 : #Barcellona: si lavora al ritorno di #Messi #Calciomercato #Transfers #Liga #StayTuned - sportface2016 : #Barcellona, #Xavi: 'Possibile ritorno di #Messi? Stiamo discutendo, ma non è ancora il momento' - tuttosport : ?? “Siamo in contatto, lo rivogliamo” ??? #Barcellona allo scoperto su #Messi -

Commenta per primo Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico delXavi ha commentato le parole del vicepresidente blaugrana Yuste su un possibile ritorno di: 'Questo non è il momento di parlare del ritorno di Leo. Parlo tanto con lui perché è un ...Se parliamo di Masia (la scuola calcio del, ndr) e del calcio di base, parliamo di. Ovviamente mi piacerebbe vederlo tornare. Per quello che potrebbe rappresentare a livello sportivo,...Improbabile. La MLS sta affrontando la questione con creativit . Mentre al Camp Nou invocano il nome die si vocifera di una partita celebrativa dell'ex numero 10 dei blaugrana, l'...

Messi, Barcellona allo scoperto: “Siamo in contatto, lo rivogliamo” Tuttosport

Il Barcellona riporterà Lionel Messi in Catalogna È la domanda che molti tifosi blaugrana hanno iniziato a porsi subito dopo il suo addio. Come se non fosse possibile che il campione argentino ...Non sono soltanto sondaggi, il Barcellona punta a riportare in Catalogna Leo Messi. Stando al "Mundo Deportivo", il Barça si sarebbe attivato con decisione per far indossare nuovamente la maglia ...