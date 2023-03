Merlino non ne può più della pioggia: la frecciata al meteorologo (Di venerdì 31 marzo 2023) Consuete previsioni del tempo da parte del meterologo Paolo Sottocorona durante L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. Nel corso della puntata di venerdì 31 marzo l'esperto annuncia che l'Italia sarà colpita da numerose piogge, sia nelle regioni del Nord Italia che in quelle del Sud. Le previsioni fanno cadere le braccia alla giornalista napoletana, che scherza con Sottocorona: “Facciamo un gioco di ruolo, la prossima settimana le previsioni del weekend le faccio io”. In effetti secondo l'Agi nel primo weekend di aprile ci sarà un peggioramento meteo, con una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali diffusi specie nella giornata di domenica. La prossima settimana inizierà invece con un sensibile calo delle temperature a causa delle correnti di estrazione artica che raggiungeranno il Mediterraneo. Tra ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) Consuete previsioni del tempo da parte del meterologo Paolo Sottocorona durante L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta. Nel corsopuntata di venerdì 31 marzo l'esperto annuncia che l'Italia sarà colpita da numerose piogge, sia nelle regioni del Nord Italia che in quelle del Sud. Le previsioni fanno cadere le braccia alla giornalista napoletana, che scherza con Sottocorona: “Facciamo un gioco di ruolo, la prossima settimana le previsioni del weekend le faccio io”. In effetti secondo l'Agi nel primo weekend di aprile ci sarà un peggioramento meteo, con una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali diffusi specie nella giornata di domenica. La prossima settimana inizierà invece con un sensibile calo delle temperature a causa delle correnti di estrazione artica che raggiungeranno il Mediterraneo. Tra ...

