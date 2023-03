Mercato di Fondi, domenica delle Palme orario prolungato (Di venerdì 31 marzo 2023) Fondi – Dopo il successo dei mercati straordinari svolti nei mesi di dicembre, ritorna a Fondi, domenica prossima 2 aprile, il Mercato settimanale in Via Mola S. Maria con orario prolungato fino alle ore 20,00. Una iniziativa promossa dall’Ana-Ugl ed autorizzata dal Comune di Fondi per replicare in occasione delle Festività della Santa Pasqua una iniziativa, unica nella provincia di Latina e nella stessa Regione Lazio, per offrire un servizio ai consumatori anche in orari non solitamente dedicati agli acquisti nei mercati. Il Mercato di Fondi, nonostante le difficoltà registrate negli ultimi anni, continua ad essere un grande appuntamento a cui non rinunciano migliaia di consumatori non solo locali ma provenienti anche ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023)– Dopo il successo dei mercati straordinari svolti nei mesi di dicembre, ritorna aprossima 2 aprile, ilsettimanale in Via Mola S. Maria confino alle ore 20,00. Una iniziativa promossa dall’Ana-Ugl ed autorizzata dal Comune diper replicare in occasioneFestività della Santa Pasqua una iniziativa, unica nella provincia di Latina e nella stessa Regione Lazio, per offrire un servizio ai consumatori anche in orari non solitamente dedicati agli acquisti nei mercati. Ildi, nonostante le difficoltà registrate negli ultimi anni, continua ad essere un grande appuntamento a cui non rinunciano migliaia di consumatori non solo locali ma provenienti anche ...

