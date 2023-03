Mentre era in onda Sanremo Chiara Ferragni si è fatta la holding. E ha copiato il modello da quello ideato dalla suocera per Fedez (Di venerdì 31 marzo 2023) Fra l’ultima settimana di gennaio e metà febbraio- proprio durante il festival di Sanremo– Chiara Ferragni ha deciso di mettere ordine nel suo piccolo gruppo imprenditoriale creandosi una sorta di capogruppo- holding sotto cui inserire le varie attività possedute. Il modello è simile a quello messo in piedi dalla suocera Annamaria Berrinzaghi con le società del figlio Fedez. Se nella ragnatela delle società del cantante in testa c’è la Zedef, la Ferragni ha scelto di mettere in cima al suo gruppo una società interamente controllata, la Sisterhood srl. Alla immediata vigilia del Festival di Sanremo Chiara ha sottoscritto un aumento di capitale della sua società facendolo passare da 20 ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Fra l’ultima settimana di gennaio e metà febbraio- proprio durante il festival diha deciso di mettere ordine nel suo piccolo gruppo imprenditoriale creandosi una sorta di capogruppo-sotto cui inserire le varie attività possedute. Ilè simile amesso in piediAnnamaria Berrinzaghi con le società del figlio. Se nella ragnatela delle società del cantante in testa c’è la Zedef, laha scelto di mettere in cima al suo gruppo una società interamente controllata, la Sisterhood srl. Alla immediata vigilia del Festival diha sottoscritto un aumento di capitale della sua società facendolo passare da 20 ...

