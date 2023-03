Mensa scolastica da incubo | sassi | graffette | capelli L' ira dei genitori

(Di venerdì 31 marzo 2023) Genitori sul piede di guerra: ai bambini sarebbero servite porzioni insufficienti, spesso fredde. Non sono mancati casi in cui nei piatti sono stati rinvenuti corpi estranei, come sassolini,, corpuscoli di legno e altro

.... La scelta dell'Amministrazione Comunale è stata quella di concentrare in un unico centro la produzione di tutti i pasti con una forte riduzione dei costi di gestione del servizio, ...Lo rende noto l'assessore all'edilizia, al verde e ai servizi cimiteriali Giovanni ... Sono stati già aggiudicati i lavori per la costruzione delladella scuola Palazzello - Pnrr (...Anche per il serviziosi registra un incremento di costi di circa 100.000 . Ancora in ambito scolastico si registra un incremento di 30.000 euro destinato alle ore di assistenza ...

I papà e le mamme, rivolgendosi alla dirigente scolastica, hanno parlato di "discrepanze tra ... del municipio V hanno effettuato numerosi controlli all'interno dei locali mensa della scuola ...In via provvisoria, vengono utilizzate tre aule didattiche come refettorio e la cucina dei locali scolastici di via Grandi ... con una forte riduzione dei costi di gestione del servizio mensa, ...