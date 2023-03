Meloni: “Sui migranti non cederò all’ideologia della resa, non siamo più succubi in Europa” (Di venerdì 31 marzo 2023) Giorgia Meloni, in un’intervista al Piccolo di Trieste per le elezioni in Friuli Venezia Giulia parla di Europa, guerra e migranti e rivendica con orgoglio i successi nei primi mesi del suo governo. «Non ho nessuna intenzione di cedere all’ideologia della resa che ci aveva reso succubi in Europa sui migranti, un tema cruciale per il futuro della nazione», dice il presidente del Consiglio come riporta anche La Stampa, che pubblica uno stralcio dell’intervista.In merito al voto friulano, Meloni ribadisce: «Mi interessa la vittoria del centrodestra e di Massimiliano Fedriga, un ottimo presidente, perché questa Regione per noi è una parte fondamentale della nostra strategia per l’Italia. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Giorgia, in un’intervista al Piccolo di Trieste per le elezioni in Friuli Venezia Giulia parla di, guerra ee rivendica con orgoglio i successi nei primi mesi del suo governo. «Non ho nessuna intenzione di cedereche ci aveva resoinsui, un tema cruciale per il futuronazione», dice il presidente del Consiglio come riporta anche La Stampa, che pubblica uno stralcio dell’intervista.In merito al voto friulano,ribadisce: «Mi interessa la vittoria del centrodestra e di Massimiliano Fedriga, un ottimo presidente, perché questa Regione per noi è una parte fondamentalenostra strategia per l’Italia. ...

