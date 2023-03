Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PG81020826 : @giubileif Caro Giubilei sono tutte alzate di ingegno per dimostrare che i precedessori (Draghi!) sono degli incapa… - francofontana43 : Nonostante la destra al governo canti vittoria a ripetizione per inesistenti successi in ambito Ue, la verità è che… - amarolce : ma ammirate con quale destrezza i giornalisti del #tg1 ripuliscono le merdate che arrivano dall'europa e le trasfo… - antonio_staglia : RT @Dtm2008Micaela: @FratellidItalia I grandi successi del governo Meloni.?????????? - francang1950 : RT @Dtm2008Micaela: @FratellidItalia I grandi successi del governo Meloni.?????????? -

...regionali nel week endo in Friuli Venezia Giulia è pubblicata stamani sul Piccolo di Trieste una lunga intervista alla premier Giorgia, che elogia il suo Paese e il suo governo: "...La filosofia di Cibus Connecting è in linea con il piano del Governoche ha messo al bando i cibi sintetici. Il ministro Marco Lollobrigida ha infatti affermato che: 'I prodotti da laboratorio ...... noto in Italia per l'amicizia tra il suo leader e, e il partito separatista belga Nuova ... Se i partiti del gruppo Ecr riuscissero a replicare a livello europeo inazionali, e ...

Meloni: 'Successi impensabili' con Ue sui migranti. Appello di Conte per Pnrr: 'Pronti a collaborare'. TGLA7

Cosa succede ora allo Spid Il governo Meloni non hai nascosto l'intenzione di superare l'identità digitale dello Spid, che viene gestita da aziende private, per dare più spazio a quella della Cie.Ma in vista delle elezioni regionali nel week endo in Friuli Venezia Giulia è pubblicata stamani sul Piccolo di Trieste una lunga intervista alla premier Giorgia Meloni, che elogia il suo Paese e il ...