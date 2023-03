Meloni sequestrata. Come le lobby di destra bloccano le riforme e quindi il Pnrr (Di venerdì 31 marzo 2023) Ambulanti, balneari e non solo: Giavazzi, consigliere numero uno di Mario Draghi, spiega bene perché il Recovery è bloccato. E di certo non è colpa del precedente governo: "La premier pensi a fare le riforme invece che le polemiche. Solo così possiamo mettere a terra gli investimenti" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 marzo 2023) Ambulanti, balneari e non solo: Giavazzi, consigliere numero uno di Mario Draghi, spiega bene perché il Recovery è bloccato. E di certo non è colpa del precedente governo: "La premier pensi a fare leinvece che le polemiche. Solo così possiamo mettere a terra gli investimenti"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PariniBruno : RT @HuffPostItalia: Meloni sequestrata. Come le lobby di destra bloccano le riforme e quindi il Pnrr - HuffPostItalia : Meloni sequestrata. Come le lobby di destra bloccano le riforme e quindi il Pnrr - maina_enrica : LA LEGA DAVVERO GELA IL GOVERNO MELONI? - DANIELE CAPEZZONE - Labatarde2 : RT @roccovallorani: La nave di #Banksy ha salvato troppe persone e viene sequestrata per violazione del decreto migranti del #GovernoMeloni… - roccovallorani : La nave di #Banksy ha salvato troppe persone e viene sequestrata per violazione del decreto migranti del… -