Meloni | “Rivendico la nostra scelta di abolire il Reddito di cittadinanza | sta dando i suoi frutti”

(Di venerdì 31 marzo 2023) “Ladiildiper chi vuole e può lavorare sta: molte persone che pensavano di poter contare sul fatto che lo Stato avrebbe passato loro il, oggi stanno lavorando”. Così la premier Giorgiaintervenendo in videocollegamento a Udine nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale del governatore uscente Massimiliano Fedriga.ha anche sottolineato che così, gli ex percettori “cresceranno molto di più di quanto sarebbero cresciti se fossero rimasti ad aspettare che lo Stato elargisse loro ildi”. “Quindi ioquesta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Meloni, rivendico scelta abolire Rdc, sta dando frutti - infoitinterno : Meloni collegata con Udine: “Rivendico abolizione reddito cittadinanza” - News24_it : Meloni, rivendico scelta abolire Rdc, sta dando frutti - PieroOlla1 : RT @TgLa7: #Meloni, rivendico scelta abolire Rdc, sta dando frutti - TgLa7 : #Meloni, rivendico scelta abolire Rdc, sta dando frutti -

... dov'è quel crollo dell'economia di cui tutti parlavano' dice. REDDITO DI CITTADINANZA - '... E' una scelta che io' sottolinea il premier. AUTONOMIA - 'L'autonomia differenziata può ...... dov'è quel crollo dell'economia di cui tutti parlavano" dice. REDDITO DI CITTADINANZA - "... E' una scelta che io" sottolinea il premier. AUTONOMIA - "L'autonomia differenziata può ...... molte persone stanno lavorando e cresceranno molto di più che non se fossero rimasti a casa" a percepire il reddito: "questa scelta". Lo ha detto la premier Giorgiain video ...

Meloni: “Rivendico la nostra scelta di abolire il Reddito di cittadinanza, sta dando i suoi… Il Fatto Quotidiano

dice Meloni. REDDITO DI CITTADINANZA – “Il reddito di cittadinanza: abolirlo per chi è nelle condizioni di lavorare sta già dando frutti, perché in tanti sono stati messi nelle condizioni di tornare a ...Così la premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento a Udine nel ... elettorale per Fedriga in Friuli Venezia Giulia per andare al colle. Quindi io rivendico questa scelta, e ne rivendico ...