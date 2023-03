Meloni riapre l’agenda | «Cambiamo il fisco per abbassare le tasse | non si fa da 50 anni Condoni? Noi non ne facciamo» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 31 marzo 2023) Decreto bollette, legge delega sul, soglia per gli appalti, sanità e cibo sintetico. Con questi temi Giorgiaè torna in collegamento sui social, con una nuova puntata della sua rubrica Gli appunti di Giorgia. In merito al primo punto smentisce l’opposizione che accusa la maggioranza di aver introdotto un condono tributario penale. «Noinon ne», ha detto fermamente riferendo che nel decreto «c’è anche una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali». E spiega: «Con la tregua fiscale è prevista la rateizzazione e adeguiamo questa norma stabilendo che il processo rimane sospeso fino a quando l’agenzia delle entrate non dice che le rate le stai pagando regolarmente». Per quanto riguarda la legge delega sul, il primo obiettivo – fa sapere la premier – è ...