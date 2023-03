Meloni: "Primi a vietare cibi sintetici, qualcuno ci seguirà" (Di venerdì 31 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2023 "Siamo la prima nazione che ha deciso di vietare la produzione di cibo sintetico, l'Italia è all'avanguardia: siamo stati i Primi ma chissà che qualcuno non ci segua". Così la premier Giorgia Meloni nella rubrica social "Gli appunti di Giorgia". Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2023 "Siamo la prima nazione che ha deciso dila produzione di cibo sintetico, l'Italia è all'avanguardia: siamo stati ima chissà chenon ci segua". Così la premier Giorgianella rubrica social "Gli appunti di Giorgia". FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

