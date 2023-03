Meloni per Fedriga: il voto in Friuli importante per il centrodestra e per il governo (video) (Di venerdì 31 marzo 2023) Giorgia Meloni è intervenuta solo in video alla chiusura della campagna elettorale per Massimiliano Fedriga a Udine in vista del voto di domenica e lunedì in Friuli. “Sono mortificata – ha esordito la premier – non ce l’ho fatta, solitamente riusciamo, stavolta ho fallito e sono mortificatissima, ma confido che mi perdonerete perché non possiamo fare più di quel che stiamo facendo. Quello di domenica e lunedì è un voto importante per il centrodestra, per il governo ma soprattutto per i cittadini del Friuli Venezia Giulia”. “Noi uniti e compatti, l’opposizione mostra nervosismo…” Quindi la battuta: “Anche Massimiliano come me ha iniziato a fare politica a 15 anni, non so se anche lui si chiede ogni tanto ‘chi me lo ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Giorgiaè intervenuta solo inalla chiusura della campagna elettorale per Massimilianoa Udine in vista deldi domenica e lunedì in. “Sono mortificata – ha esordito la premier – non ce l’ho fatta, solitamente riusciamo, stavolta ho fallito e sono mortificatissima, ma confido che mi perdonerete perché non possiamo fare più di quel che stiamo facendo. Quello di domenica e lunedì è unper il, per ilma soprattutto per i cittadini delVenezia Giulia”. “Noi uniti e compatti, l’opposizione mostra nervosismo…” Quindi la battuta: “Anche Massimiliano come me ha iniziato a fare politica a 15 anni, non so se anche lui si chiede ogni tanto ‘chi me lo ha ...

