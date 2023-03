Meloni nega l’esistenza di un condono: “Con la riforma abbassiamo le tasse a tutti, specie a redditi bassi e medi” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Il primo obiettivo della legge delega sul fisco è quello di abbassare le tasse per tutti con particolare attenzione ai redditi bassi e medi, con una progressiva riduzione delle aliquote Irpef. Abbiamo licenziato la legge delega, una cornice, e abbiamo 24 mesi massimo per completarla: alla fine avremo un fisco completamente nuovo dopo 50 anni, praticamente l’ultima riforma è stata fatta prima che io nascessi”. Così la premier Giorgia Meloni nella rubrica social “Gli appunti di Giorgia“. Meloni ha poi parlato anche del decreto bollette, sottolineando che nel decreto, “c’è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso aperto con il fisco” e “una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le attuali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) “Il primo obiettivo della legge delega sul fisco è quello di abbassare lepercon particolare attenzione ai, con una progressiva riduzione delle aliquote Irpef. Abbiamo licenziato la legge delega, una cornice, e abbiamo 24 mesi massimo per completarla: alla fine avremo un fisco completamente nuovo dopo 50 anni, praticamente l’ultimaè stata fatta prima che io nascessi”. Così la premier Giorgianella rubrica social “Gli appunti di Giorgia“.ha poi parlato anche del decreto bollette, sottolineando che nel decreto, “c’è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso aperto con il fisco” e “una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le attuali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... margheritasenn2 : RT @Spes89903: @Agenzia_Ansa Nega, nega, nega senza mai controbbattere nel merito. Ci spieghi perché non è così, dire il contrario e basta… - alessiobar4 : RT @Spes89903: @Agenzia_Ansa Nega, nega, nega senza mai controbbattere nel merito. Ci spieghi perché non è così, dire il contrario e basta… - Spes89903 : @Agenzia_Ansa Nega, nega, nega senza mai controbbattere nel merito. Ci spieghi perché non è così, dire il contrario… - NSegreta : RT @NSegreta: In Francia il popolo scende in piazza per dire NO EU E NO NATO.Governo Meloni massonico naturalmente vi nega tutto questo,ma… - NSegreta : RT @NSegreta: In Francia il popolo scende in piazza per dire NO EU E NO NATO.Governo Meloni massonico naturalmente vi nega tutto questo,ma… -