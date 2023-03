Meloni-Mattarella, colloquio al Quirinale per due ore: tra i temi anche i ritardi del Pnrr. Poi la premier sui social giura: “Nessun condono” (Di venerdì 31 marzo 2023) Sui social, con il periodico video sugli “Appunti di Giorgia“, ostenta sicurezza e snocciola promesse e rassicurazioni: Nessun condono fiscale, garantisce, anzi abbassiamo le tasse a tutti e specialmente a ceti medi e meno abbienti, assicura, il codice appalti velocizzerà le opere “combattendo le ruberie“, giura. Ma fuori da facebook per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poco prima della pubblicazione del monologo in video, è stato il giorno di un “lungo e cordiale colloquio” con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due ore di confronto a pranzo, al Quirinale, che hanno rivoluzionato l’agenda della premier e non le hanno permesso di andare a Udine per chiudere la campagna elettorale per le Comunali (non rinuncerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Sui, con il periodico video sugli “Appunti di Giorgia“, ostenta sicurezza e snocciola promesse e rassicurazioni:fiscale, garantisce, anzi abbassiamo le tasse a tutti e specialmente a ceti medi e meno abbienti, assicura, il codice appalti velocizzerà le opere “combattendo le ruberie“,. Ma fuori da facebook per la presidente del Consiglio Giorgia, poco prima della pubblicazione del monologo in video, è stato il giorno di un “lungo e cordiale” con il presidente della Repubblica Sergio. Due ore di confronto a pranzo, al, che hanno rivoluzionato l’agenda dellae non le hanno permesso di andare a Udine per chiudere la campagna elettorale per le Comunali (non rinuncerà ...

