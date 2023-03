Meloni due ore da Mattarella | Pnrr | migranti e codice appalti tra i temi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Le due principali cariche del paese, il papa e Berlusconi, entrambe in ospedale. Ora siamo davvero nelle mani di Giorgia Meloni. - Agenzia_Ansa : Meloni al Quirinale, lungo e cordiale colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella sui principali temi di at… - SimoneAlliva : ??Sulle trascrizioni dei figli delle #famigliearcobaleno i sindaci vanno avanti e chiedono un incontro urgente alla… - paolo_r_2012 : RT @serenel14278447: Meloni al Colle da Mattarella 'Colloquio lungo e cordiale' - LiveSicilia : Colloquio di due ore tra Mattarella e Meloni, la premier: obiettivo riforma presidenziale -

...e resilienza (Pnrr) è stato messo sotto la lente di ingrandimento e il governo di Giorgia... Partiamo con l'analizzare gli ultimidocumenti pubblicati ovvero la Nadef (nota di aggiornamento ...... in una intervista a Libero in cui torna sulle critiche a Giorgiaper le dichiarazioni in ... Gli altribattaglioni del Polizeiregiment erano da tempo impegnati in Istria e in Veneto contro i ......ferroviaria per dare vita ad un servizio di trasporto pubblico locale tra lecittà di Messina e ... Il governosi sottolinea nella nota - , coerentemente con il programma elettorale e grazie ...

Meloni-Mattarella, colloquio al Quirinale per due ore: tra i temi anche i ritardi del Pnrr Il Fatto Quotidiano

L’invito al Quirinale è arrivato due o tre giorni fa, il pranzo, come da prassi in questi casi è stato molto “cordiale”. Giorgia Meloni è salita oggi al Colle per un colloquio con Sergio Mattarella su ...Bisogna invece creare alleanze solide, tessute con pazienza e capacità di manovra diplomatica che per ora il governo guidato da Giorgia Meloni non ha dato prova di ... al fatto che il Pnrr era ed è ...