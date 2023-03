Meloni due ore da Mattarella | Pnrr | migranti e codice appalti tra i temi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Meloni al Quirinale, lungo e cordiale colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella sui principali temi di at… - stanzaselvaggia : Le due principali cariche del paese, il papa e Berlusconi, entrambe in ospedale. Ora siamo davvero nelle mani di Giorgia Meloni. - SimoneAlliva : ??Sulle trascrizioni dei figli delle #famigliearcobaleno i sindaci vanno avanti e chiedono un incontro urgente alla… - Monica59374295 : @FrancescoLollo1 ...ma non solo ieri sera. Servile e senza carattere che si fa schiacciare dalle due padronali Melo… - fabiopetrocelli : RT @Agenzia_Ansa: Meloni al Quirinale, lungo e cordiale colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella sui principali temi di attualit… -

si parlano spesso al telefono, viene fatto notare. E sempre al telefono, secondo quanto si ...sbugiarda la sinistra: "Bugie sulla riforma del fisco, condoni non ne facciamo" Nel suo ...... la soddisfazione per l'opera del Governoe l'appello a fare presto alla Giunta regionale ... 'Puntare su una costante attività di controllo - hanno spiegato i vertici delleassociazioni di ...... Calderoli replica: "Non c'è il rischio di un'Italia avelocità con l'autonomia, perché ... Calderoli è fiducioso sulla stabilità del Governo: "Diversi retroscena sui giornali avevano ...

Meloni-Mattarella, colloquio al Quirinale per due ore: tra i temi anche i ritardi del Pnrr Il Fatto Quotidiano

Lungo colloquio fra il premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamani al Quirinale. I due hanno discusso dei principali temi… Leggi ...I due si parlano spesso al telefono ... Nel suo intervento in videocollegamento a Udine Meloni ha spiegato che l'esecutivo sta "promuovendo un lavoro capillare e certosino per rimodulare un Pnrr che ...