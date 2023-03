Meloni: “Cambiamo il fisco dopo 50 anni, l’obiettivo è abbassare le tasse. Noi non facciamo condoni” (Di venerdì 31 marzo 2023) Tante cose sono state dette e fatte dall’ultimo appuntamento con i miei Appunti. Esordisce così il premier Meloni nella diretta Fb con cui ha preso l’abitudine di informare direttamente gli italiani delle scelte dell’esecutivo e degli obiettivi a cui queste tendono. E le realizzazioni sono state molte e molto importanti. Dalla Riforma fiscale all’aumento dell’occupazione; dal nuovo codice degli appalti al Patto per la terza età; dagli investimenti sulla sanità e potenziamento dei pronto soccorso alla difesa del patrimonio agroalimentare e della cucina italiana. “Gli appunti di Giorgia”: la Riforma fiscale Inizia dal fisco Giorgia Meloni. “Una riforma attesa da 50 anni, la prima delle riforme che ci siamo prese l’impegno di realizzare. “Alla fine di questo lavoro avremo un fisco nuovo, l’ultima ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Tante cose sono state dette e fatte dall’ultimo appuntamento con i miei Appunti. Esordisce così il premiernella diretta Fb con cui ha preso l’abitudine di informare direttamente gli italiani delle scelte dell’esecutivo e degli obiettivi a cui queste tendono. E le realizzazioni sono state molte e molto importanti. Dalla Riforma fiscale all’aumento dell’occupazione; dal nuovo codice degli appalti al Patto per la terza età; dagli investimenti sulla sanità e potenziamento dei pronto soccorso alla difesa del patrimonio agroalimentare e della cucina italiana. “Gli appunti di Giorgia”: la Riforma fiscale Inizia dalGiorgia. “Una riforma attesa da 50, la prima delle riforme che ci siamo prese l’impegno di realizzare. “Alla fine di questo lavoro avremo unnuovo, l’ultima ...

