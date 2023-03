Meloni batte tutti per citazioni alla radio e in tv. Macron al secondo posto, distanziata la Schlein (Di venerdì 31 marzo 2023) Dalle tensioni al disgelo avvenuto nel corso del bilaterale di Bruxelles: sono la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron i personaggi con la maggiore visibilità sulle radio e sulle tv italiane nell’ultima settimana. È quanto emerge dal monitoraggio sui principali canali televisivi e radiofonici, nazionali e locali, svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha analizzato quali sono stati, dalla mezzanotte di martedì 21 aòòe 12 di lunedì 27 marzo, gli argomenti più ricorrenti sulle nostre emittenti radio-televisive. Meloni ottiene 1.774 citazioni, Macron, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Dalle tensioni al disgelo avvenuto nel corso del bilaterale di Bruxelles: sono la premier Giorgiae il presidente francese Emmanueli personaggi con la maggiore visibilità sullee sulle tv italiane nell’ultima settimana. È quanto emerge dal monitoraggio sui principali canali televisivi efonici, nazionali e locali, svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha analizzato quali sono stati, dmezzanotte di martedì 21 aòòe 12 di lunedì 27 marzo, gli argomenti più ricorrenti sulle nostre emittenti-televisive.ottiene 1.774, ...

