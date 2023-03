Meloni al Colle | Pnrr | Ue e migranti al centro del colloquio con Mattarella

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tra le tante questioni, anche qualla del Ponte sullo stretto il cui provvedimento, si sottolinea in ambienti di governo, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore. 31 - 03 - 2023 19:46

ha illustrato al presidente della Repubblica lo Stato dell'arte della negoziazione sul Pnrr . Sia a palazzo Chigi e che alsi parla di contatti continui tra governo e Quirinale, con una ...L'invito al Quirinale è arrivato due o tre giorni fa, il pranzo, come da prassi in questi casi è stato molto "cordiale". Giorgiaè salita oggi alper un colloquio con Sergio Mattarella su tutti i principali temi in agenda. Una discussione che deve essere stata più intensa rispetto ai classici incontri di routine ......tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia... Così fonti del Quirinale hanno descritto il pranzo tra la premier e l'inquilino del. Iscriviti ...

Meloni al Colle, lungo e cordiale colloquio con Mattarella - Politica Agenzia ANSA

Mattarella e Meloni stavano lavorando da una settimana per trovare ... parlano di una “cooperazione virtuosa” con il Colle, così come sugli altri dossier, vale a dire costi dell'energia, codice degli ..."E' stata una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione", si limitano ad affermare fonti del Colle. Meloni dopo il colloquio con Mattarella ha deciso di annullare la sua ...