Meloni al Colle | Pnrr | Ue e migranti al centro del colloquio con Mattarella

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tra le tante questioni, anche qualla del Ponte sullo stretto il cui provvedimento, si sottolinea in ambienti di governo, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore.

ha illustrato al presidente della Repubblica lo Stato dell'arte della negoziazione sul Pnrr . Sia a palazzo Chigi e che alsi parla di contatti continui tra governo e Quirinale, con una ...Da palazzo Chigi spiegano che lincontro altra la presidente del Consiglio, Giorgia, e il capo dello Stato, Sergio Mattarella, era programmato, una occasione per fare un check dopo ...... e anche sulla questione migranti, in ''un'ottica di governo di lungo periodo'', vale a dire ''fine legislatura'', come spera sarà la. La difesa delle prerogative delD'altra parte, è ...

Meloni al Colle, lungo e cordiale colloquio con Mattarella - Politica Agenzia ANSA

