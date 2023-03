Meloni al Colle: lungo colloquio con Mattarella (Di venerdì 31 marzo 2023) Incontro al Colle con il Presidente della Repubblica, per Gioergia Merloni. La premier si è recata stamane, 31 marzo 2023 al Quirinale dove ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella sui principali temi di attualità politica Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 marzo 2023) Incontro alcon il Presidente della Repubblica, per Gioergia Merloni. La premier si è recata stamane, 31 marzo 2023 al Quirinale dove ha avuto une cordialecon il capo dello Stato Sergiosui principali temi di attualità politica

