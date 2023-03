Meloni al Colle da Mattarella, annullata la trasferta a Udine (Di venerdì 31 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. Secondo quanto si apprende, nel corso del colloquio sono stati affrontati i principali temi d'attualità in agenda. Per il protrarsi dei tempi dell'incontro, la premier non andrà in presenza a Udine alla chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento era alle 17,30. Sul palco anche Matteo Salvini e Antonio Tajani per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgiaè stata ricevuta da Sergioal Quirinale. Secondo quanto si apprende, nel corso del colloquio sono stati affrontati i principali temi d'attualità in agenda. Per il protrarsi dei tempi dell'incontro, la premier non andrà in presenza aalla chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento era alle 17,30. Sul palco anche Matteo Salvini e Antonio Tajani per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La depenalizzazione per il reato di omesso versamento. Ovvero, se paghi tutto il dovuto, non sarai perseguito penal… - giusev76 : RT @ilfoglio_it: Meloni al Colle da Mattarella. Per il protrarsi dell'incontro ha annullato la trasferta a Udine: la premier non sarà sul p… - ilfoglio_it : Meloni al Colle da Mattarella. Per il protrarsi dell'incontro ha annullato la trasferta a Udine: la premier non sar… - ilfoglio_it : Meloni è stata ricevuta dal presidente della Repubblica Mattarella. Per il protrarsi dell’incontro non sarà sul pal… - Luce51661600 : RT @dariodangelo91: ?????? Fonti di governo: #Meloni al Colle da #Mattarella. Si parla di 'lungo e cordiale' colloquio. Saltata la presenza ad… -