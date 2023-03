Meloni a pranzo col Capo dello Stato al Quirinale: pieno accordo sul dossier Pnrr (Di venerdì 31 marzo 2023) “Una lunga conversazione svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione”. Fonti del Quirinale definiscono così l’incontro a pranzo tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Giorgia Meloni. Un colloquio programmato, in agenda, anche alla luce del Consiglio europeo della settimana scorsa, e non fissato all’ultimo minuto, benché la stampa non ne fosse a conoscenza, aggiungono a Palazzo Chigi, confermando che si è trattato di un confronto “molto positivo”. Più lungo del previsto, tuttavia, tanto da far saltare la presenza del premier a Udine -per la chiusura della campagna elettorale di Massimiliano Fedriga a governatore-: Meloni ci sarà ma in collegamento, sfuma il ‘tridente’ che la vedeva sul palco con i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Mattarella e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) “Una lunga conversazione svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione”. Fonti deldefiniscono così l’incontro atra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Giorgia. Un colloquio programmato, in agenda, anche alla luce del Consiglio europeo della settimana scorsa, e non fissato all’ultimo minuto, benché la stampa non ne fosse a conoscenza, aggiungono a Palazzo Chigi, confermando che si è trattato di un confronto “molto positivo”. Più lungo del previsto, tuttavia, tanto da far saltare la presenza del premier a Udine -per la chiusura della campagna elettorale di Massimiliano Fedriga a governatore-:ci sarà ma in collegamento, sfuma il ‘tridente’ che la vedeva sul palco con i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Mattarella e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Meloni a pranzo da Mattarella, colloquio su Pnrr e appalti - robreg1 : RT @Miti_Vigliero: Le avrà detto 'Ma non hai cose più urgenti e importanti per l'Italia a cui pensare, oltre ai comizi per il tuo partito'?… - medicojunghiano : Meloni a pranzo da Mattarella, colloquio su Pnrr e appalti. La premier annulla la trasferta a Udine per la campagna… - jornalistavitor : RT @repubblica: Meloni a pranzo da Mattarella, colloquio su Pnrr e appalti. La premier annulla la trasferta a Udine per la campagna elettor… - aranciaverde : RT @repubblica: Meloni a pranzo da Mattarella, colloquio su Pnrr e appalti. La premier annulla la trasferta a Udine per la campagna elettor… -