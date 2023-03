Meghan Markle vince la causa contro la sorella Samantha (Di venerdì 31 marzo 2023) I giudici statunitensi hanno ritenuto che la duchessa abbia espresso un'opinione riguardo la propria infanzia parlando di Samantha Markle durante l'intervista a Oprah Winfrey. E un'opinione, in quanto non soggetta a prova empirica, non può essere definita falsa Leggi su vanityfair (Di venerdì 31 marzo 2023) I giudici statunitensi hanno ritenuto che la duchessa abbia espresso un'opinione riguardo la propria infanzia parlando didurante l'intervista a Oprah Winfrey. E un'opinione, in quanto non soggetta a prova empirica, non può essere definita falsa

