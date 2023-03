Medico in pensione uccide moglie e figli (uno gravemente disabile) e poi si toglie la vita: 4 morti in una villetta a L'Aquila (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Aquila - Quattro cadaveri, due uomini e due donne, sono stati trovati nel primo pomeriggio di oggi all'interno di una abitazione privata in località Tempera, di proprietà... Leggi su ilmattino (Di venerdì 31 marzo 2023) L'- Quattro cadaveri, due uomini e due donne, sono stati trovati nel primo pomeriggio di oggi all'interno di una abitazione privata in località Tempera, di proprietà...

