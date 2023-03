Medicina, a Fabio Cofano premio Neuromed per la chirurgia spinale (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato attribuito a Fabio Cofano dell’Università di Torino il premio Neuromed per la chirurgia spinale predisposto dall’Area funzionale omogenea di Neurochirurgia dell’Istituto di Pozzilli (Isernia). Cofano, con una ricerca nel settore dell’oncologia spinale, è stato selezionato tra gli specialisti in Neurochirurgia under 36 che hanno inviato l’abstract del loro lavoro scientifico. La premiazione – si legge in una nota Neuromed – è avvenuta oggi presso il Parco tecnologico dell’Irccs, durante il convegno ‘Innovazioni tecnologiche nella chirurgia spinale’, corso di aggiornamento promosso da Gualtiero Innocenzi, a capo della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato attribuito adell’Università di Torino ilper lapredisposto dall’Area funzionale omogenea di Neurodell’Istituto di Pozzilli (Isernia)., con una ricerca nel settore dell’oncologia, è stato selezionato tra gli specialisti in Neurounder 36 che hanno inviato l’abstract del loro lavoro scientifico. La premiazione – si legge in una nota– è avvenuta oggi presso il Parco tecnologico dell’Irccs, durante il convegno ‘Innovazioni tecnologiche nella’, corso di aggiornamento promosso da Gualtiero Innocenzi, a capo della ...

