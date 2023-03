(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - E' stato attribuito adell'Università di Torino ilper lapredisposto dall'Area funzionale omogenea di Neurodell'Istituto di Pozzilli (Isernia)., con una ricerca nel settore dell'oncologia, è stato selezionato tra gli specialisti in Neurounder 36 che hanno inviato l'abstract del loro lavoro scientifico. La premiazione - si legge in una nota- è avvenuta oggi presso il Parco tecnologico dell'Irccs, durante il convegno 'Innovazioni tecnologiche nella', corso di aggiornamento promosso da Gualtiero Innocenzi, a capo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Medicina, a Fabio Cofano premio Neuromed per la chirurgia spinale - Fabio_Carisio : VITAMINA D CONTRO IL COVID. Sei Società Scientifiche Internazionali Concordi sugli Effetti Positivi svelati dall’Ac… - fabio_pannozzo : RT @Lunanotizie: ?? Lutto a Fondi, scompare Fulvia di Sarra, pioniera della medicina scolastica e scrittrice ?? Leggi qui - fabio_palazzi : RT @ChanceGardi: Com'è possibile che dopo 3 anni la Rai paghi il più incapace e sfacciato bugiardo della storia della medicina, che non ha… - Fabio_Carisio : VITAMINA D CONTRO IL COVID. Sei Società Scientifiche Internazionali Concordi sugli Effetti Positivi svelati dall’Ac… -

Roma, 31 mar. - E' stato attribuito aCofano dell'Università di Torino il premio Neuromed per la chirurgia spinale predisposto dall'... E' quello che succede in certi ambiti della, come la ...Stefano Falchi ha effettuato l'intervento di aiuto della bambina insieme al collega... malgrado continui ricoveri (156 giorni solo nel 2016) Ora frequenta la facoltà di. Trova il tempo ...Tra le novità ci sono state la nomina del direttore della, il dottorDi Stefano con le prestazioni che restano garantite; il potenziamento delle attività otorinolaringoiatriche e ...

Medicina, a Fabio Cofano premio Neuromed per la chirurgia spinale Il Tirreno

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) – E’ stato attribuito a Fabio Cofano dell’Università di Torino il ... E’ quello che succede in certi ambiti della medicina, come la chirurgia spinale. Un settore in ...Fabio Cannavaro è un allenatore di calcio che ha tre figli avuti dalla moglie Daniela Arenoso, che conosce dal 1990 e poi i due si sono sposati nel 1996, dopo sei… Leggi ...