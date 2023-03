Medici emergenza, 'ogni giorno rischio stop servizi, bene Schillaci' (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Il sistema del pronto soccorso in Italia versa in una condizione di reale emergenza nazionale, al punto che in molte strutture del Paese si corre un concreto e quotidiano rischio di interruzione del servizio". E' il monito della Simeu, Società italiana di Medicina d'emergenza urgenza, che da tempo chiede "l'adozione di provvedimenti di emergenza finalizzati alla sopravvivenza del pronto soccorso, in un contesto di profonda crisi dell'intero servizio sanitario nazionale che attende decise riforme strutturali". Per questo i Medici dell'emergenza esprimono apprezzamento per "lo sforzo compiuto dal ministero" della Salute "con il decreto Schillaci. Il decreto licenziato in questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Il sistema del pronto soccorso in Italia versa in una condizione di realenazionale, al punto che in molte strutture del Paese si corre un concreto e quotidianodi interruzione delo". E' il monito della Simeu, Società italiana dina d'urgenza, che da tempo chiede "l'adozione di provvedimenti difinalizzati alla sopravvivenza del pronto soccorso, in un contesto di profonda crisi dell'interoo sanitario nazionale che attende decise riforme strutturali". Per questo idell'esprimono apprezzamento per "lo sforzo compiuto dal ministero" della Salute "con il decreto. Il decreto licenziato in questi ...

