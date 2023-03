‘Me’, il debutto da solista di Jisoo (Di venerdì 31 marzo 2023) Dal 31 marzo è finalmente disponibile Me, il debutto da solista di Jisoo delle BLACKPINK (via YG Entertainment/Interscope Records). L’album, che comprende due singoli ed è stato anticipato dal primo estratto ?(FLOWER), ha totalizzato la cifra record di oltre 500mila pre-ordini in soli 2 giorni. Il videoclip del brano, dalle atmosfere floreali, ha abbattuto il muro delle 12 milioni di views in appena 4 ore dalla pubblicazione. Un successo preannunciato dai numeri incredibili ottenuti dai vari teaser pubblicati sui social dell’artista, che conta oltre 70 milioni di followers solo su Instagram, e su quelli delle Blackpink. Il teaser trailer del progetto ha totalizzato oltre 17,5 milioni di views su Youtube. Nonostante Jisoo sia nel bel mezzo di un tour mondiale kolossal con le BLACKPINK, la superstar e la YG ... Leggi su funweek (Di venerdì 31 marzo 2023) Dal 31 marzo è finalmente disponibile Me, ildadidelle BLACKPINK (via YG Entertainment/Interscope Records). L’album, che comprende due singoli ed è stato anticipato dal primo estratto ?(FLOWER), ha totalizzato la cifra record di oltre 500mila pre-ordini in soli 2 giorni. Il videoclip del brano, dalle atmosfere floreali, ha abbattuto il muro delle 12 milioni di views in appena 4 ore dalla pubblicazione. Un successo preannunciato dai numeri incredibili ottenuti dai vari teaser pubblicati sui social dell’artista, che conta oltre 70 milioni di followers solo su Instagram, e su quelli delle Blackpink. Il teaser trailer del progetto ha totalizzato oltre 17,5 milioni di views su Youtube. Nonostantesia nel bel mezzo di un tour mondiale kolossal con le BLACKPINK, la superstar e la YG ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgoriziano : Riparte il Libro delle 18.03 di #Gorizia, debutto in biblioteca a Nova Gorica. #ilgoriziano #novagorica ?? ISCRIVIT… - mirrorbe0m : RT @_blackpinkita: Messaggio di Rosé per il debutto di Jisoo?? 'A Jisoo unnie. Unnie congratulazioni per il rilascio di ME. Ti ho monito… - _glsdbs_ : RT @blackpink__ita: IL MV DI ‘FLOWER’ È FUORI ORA!?? blinks vi è piaciuto il debutto di JISOO??? SOLOIST JISOO DEBUT #JISOO_Blooming_With_M… - blackpink__ita : “ME” il single album di debutto di JISOO con la title track ‘Flower’ e la b-side ‘All Eyes On Me’ è fuori ora!???? S… - ForBlackpink0t4 : RT @blackpink__ita: “ME” single album di debutto di JISOO è ora disponibile su Spotify!???? SOLOIST JISOO DEBUT #JISOO_Blooming_With_ME #???… -