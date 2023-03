Mazda CX-60 e-Skyactiv D | la prova de Il Fatto it – Il diesel ha ancora qualcosa da dire – FOTO

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il suv più grande della gamma giapponese porta al debutto un nuovo 3,3 litri turbocon una tecnologia innovativa per le camere di combustione. Le prestazioni sono ottime e i consumi sono i più bassi della categoria. Sono disponibili due versioni da 200 e 249 CV, a partire da 49.000 euro. Mentre tutti si dedicano all’elettrico annunciando la dismissione del termico e l’Europa conferma il divieto di vendita di auto con il motore a scoppio a partire dal 2035, a parte l’eccezione di quelle alimentate con e-fuel che è tutta da verificare,porta sulle strade del Vecchio Continente un turbonuovo di zecca e colmo di tecnologie innovative. Un motore che dicedi nuovo riguardo alla combustione e non solo rispetto all’elettrificazione di alcuni componenti, confermando la propensione della casa ...

La Mazda continua a battere il ferro dei motori termici puliti, una strada che da anni percorre senza sosta per la riduzione di consumi ed emissioni. Il nuovo cavallo di battaglia giapponese si chiama ...