Maxi Lopez di nuovo papà | la sua Daniela ha partorito la piccola Elle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fyoobas : @GiovanniNovaa Tiribocchi, Mascara, Maxi Lopez, Iemmello, Eriberto, Emeghara, Maccarone e Doni tutti a disposizione - MatteoUghe : @IlkhanNewModric Come Cairo ha comprato il Real Madrid, con il Bernabeu, abbiamo vinto 6 champions e due palloni d’… - alberto_varisco : @Azzurri_En Maxi Lopez ha segnato ancora contro Malta che fenomeno ?? - herzoa : @useriosi obiettivamente Maxi Lopez era nettamante piu forte, di parecchio..... - salioto86 : @LGramellini La versione scarsa di Maxi Lopez -

Maxi Lopez e il dolcissimo video: in arrivo il quarto figlio Corriere dello Sport

Este viernes 31 de marzo, Daniela Christiansson, la novia de Maxi López, dio a luz a Elle, la primera hija de su pareja con el exfutbolista. La modelo sueca utilizó su cuenta de Instagram para hacer ...Maxi Lopez è diventato di nuovo papà. L'annuncio è arrivato proprio in questi minuti via social da Daniela Christiansson, modella svedese e compagna dell'ex attaccante argentino, che ha postato la ...