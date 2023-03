Maverick Vinales resta senza benzina in P1 a Termas de Rio Hondo – VIDEO (Di venerdì 31 marzo 2023) Maverick Vinales si è piazzato in seconda posizione dopo le prove libere combinate del GP D’Argentina, classe Moto GP, in scena questo fine settimana sul tracciato di Termas De Rio Hondo. Il pilota spagnolo in forza all’Aprilia Racing ha infatti ottenuto uno svantaggio di 162 millesimi rispetto al compagno di squadra Aleix Espargarò, risultato il più veloce con 1’38?518. In occasione della P1, dove Vinales è stato velocissimo segnando il miglior tempo con 1:39.207, l’iberico è però rimasto senza benzina, portando poi lui stesso la moto ai box. Di seguito il VIDEO. IL VIDEO DI Vinales RIMASTO senza benzina IN P1 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)si è piazzato in seconda posizione dopo le prove libere combinate del GP D’Argentina, classe Moto GP, in scena questo fine settimana sul tracciato diDe Rio. Il pilota spagnolo in forza all’Aprilia Racing ha infatti ottenuto uno svantaggio di 162 millesimi rispetto al compagno di squadra Aleix Espargarò, risultato il più veloce con 1’38?518. In occasione della P1, doveè stato velocissimo segnando il miglior tempo con 1:39.207, l’iberico è però rimasto, portando poi lui stesso la moto ai box. Di seguito il. ILDIRIMASTOIN P1 Foto: LaPresse

