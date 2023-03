Mattarella “La libertà è piena solo se ne godono tutti” (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nel diritto romano vi è stato un grande passo avanti di civiltà, quando si è detto che la libertà di ciascuno trova il limite in quella degli altri. In realtà si è superato questo principio, perchè l'umanità va avanti nella sua civiltà malgrado guerre di aggressione, malgrado oppressioni, malgrado negazione di diritto allo studio, come avviene in alcuni Paesi nei confronti delle donne, ma l'umanità avanza nella sua civiltà e la libertà in realtà non trova un limite in quella degli altri ma si realizza insieme a quella degli altri. Non è piena se coloro che sono nella stessa comunità non ne godono ugualmente, e voi questo lo avete interpretato, per questo vi sono grato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nel diritto romano vi è stato un grande passo avanti di civiltà, quando si è detto che ladi ciascuno trova il limite in quella degli altri. In realtà si è superato questo principio, perchè l'umanità va avanti nella sua civiltà malgrado guerre di aggressione, malgrado oppressioni, malgrado negazione di diritto allo studio, come avviene in alcuni Paesi nei confronti delle donne, ma l'umanità avanza nella sua civiltà e lain realtà non trova un limite in quella degli altri ma si realizza insieme a quella degli altri. Non èse coloro che sono nella stessa comunità non neugualmente, e voi questo lo avete interpretato, per questo vi sono grato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della consegna al Quirinale delle ...

