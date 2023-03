Mattarella consegna le Omri: voi interpretate dovere di umanità (Di venerdì 31 marzo 2023) "Avete interpretato il senso della solidarietà, stavo per dire il senso del dovere che abitualmente è interpretato come adempiere con dedizione e coscienza i doveri del proprio stato, ma voi siete ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) "Avete interpretato il senso della solidarietà, stavo per dire il senso delche abitualmente è interpretato come adempiere con dedizione e coscienza i doveri del proprio stato, ma voi siete ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dbgiovanna : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Mattarella conferisce le onorificenze Omri a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. La ceri… - Radio1Rai : ??Al Quirinale cerimonia di consegna delle onorificenze #Omri conferite 'motu proprio' a cittadini che si sono disti… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Mattarella conferisce le onorificenze Omri a cittadini distintisi per atti di eroismo… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Mattarella conferisce le onorificenze Omri a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. L… - LuciaDiMartin18 : RT @TV2000it: #21marzo #giornatavittimedellamafia, Ricordando la consegna da parte di don Ciotti della stola di #donPeppeDiana a #PapaFranc… -