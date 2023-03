Maternità surrogata, La Russa a Libero: “Possibile valutare adozioni per coppie gay” (Di venerdì 31 marzo 2023) Possibile apertura da parte di Ignazio La Russa sulla possibilità di adozioni da parte delle coppie gay, lo racconta il presidente del Senato al quotidiano “Libero“. Resta critico sulla Maternità surrogata. Maternità surrogata La Russa intervista Libero Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista a Libero ribadisce la sua contrarietà all’utero in affitto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023)apertura da parte di Ignazio Lasulla possibilità dida parte dellegay, lo racconta il presidente del Senato al quotidiano ““. Resta critico sullaLaintervistaIl presidente del Senato, Ignazio La, in un’intervista aribadisce la sua contrarietà all’utero in affitto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : I rave party, il Pos, le navi delle Ong, la maternità surrogata, il cibo sintetico. Forse non ci rendiamo conto di… - LaVeritaWeb : Anna Arecchia è presidente del Comitato per il diritto alle origini biologiche: «Tutti avvertono la necessità di ri… - ultimora_pol : ???? #Spagna - Il leader del partito di centrodestra #Feijóo apre alla maternità surrogata, ma i partiti di governo… - viperagentile9 : RT @EsteriLega: Quello che Serracchiani vuole è illegale, come ha recentemente sancito la Cassazione: 'L’ordinamento italiano non consente… - djanghuez : RT @TereTWT: Cibo sintetico, maternità surrogata, sesso virtuale... Che bella vita dimmerda. Solo i disadattati di +Europa possono ambire… -