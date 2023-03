Masters 1000 Miami 2023: Medvedev è ancora in finale, battuto Khachanov in tre set (Di venerdì 31 marzo 2023) Daniil Medvedev continua il suo straordinario momento di forma, conquistando la finale anche nel Masters 1000 di Miami. 2h e 19? di gioco ha impiegato l’attuale numero cinque del mondo per avere la meglio – con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-3 – sul connazionale Karen Khachanov, anche oggi protagonista per larghi tratti di un bel match, che evidenzia i miglioramenti degli ultimi mesi. Per Medvedev si tratta della quinta finale consecutiva dopo Rotterdam, Doha, Dubai ed Indian Wells, con un bottino di tre vittorie ed una sconfitta fino a questo momento. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio è di adattamento da parte di Medvedev: il numero 5 del mondo, infatti, si ritrova immediatamente sotto 15-40 nel suo ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Daniilcontinua il suo straordinario momento di forma, conquistando laanche neldi. 2h e 19? di gioco ha impiegato l’attuale numero cinque del mondo per avere la meglio – con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-3 – sul connazionale Karen, anche oggi protagonista per larghi tratti di un bel match, che evidenzia i miglioramenti degli ultimi mesi. Persi tratta della quintaconsecutiva dopo Rotterdam, Doha, Dubai ed Indian Wells, con un bottino di tre vittorie ed una sconfitta fino a questo momento. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio è di adattamento da parte di: il numero 5 del mondo, infatti, si ritrova immediatamente sotto 15-40 nel suo ...

