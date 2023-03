Masters 1000 Miami 2023, Fritz: “Non avevo tempo per respirare, mai così in difficoltà neanche contro i Big 3” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Se giochi contro il miglior giocatore del mondo, non puoi perdere il tuo servizio all’inizio di ogni set. Lui ha vinto tutti i punti importanti, giocando in maniera sorprendente, e questo ha fatto la differenza. Io invece non sono riuscito ad adattarmi alla sua velocità“. Queste le parole di Taylor Fritz, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023 contro Carlos Alcaraz. “Ero pronto per il suo ritmo, ma nel primo game ho giocato con troppa prudenza e lui ne ha approfittato. Ho capito che serviva più velocità e nel mio secondo turno di servizio ho giocato benissimo, trovando vincenti da tutte le partite. Tuttavia, ho avuto la sensazione che se quello fosse stato il livello dell’intero match sarebbe stata dura ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) “Se giochiil miglior giocatore del mondo, non puoi perdere il tuo servizio all’inizio di ogni set. Lui ha vinto tutti i punti importanti, giocando in maniera sorprendente, e questo ha fatto la differenza. Io invece non sono riuscito ad adattarmi alla sua velocità“. Queste le parole di Taylor, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta nei quarti di finale deldiCarlos Alcaraz. “Ero pronto per il suo ritmo, ma nel primo game ho giocato con troppa prudenza e lui ne ha approfittato. Ho capito che serviva più velocità e nel mio secondo turno di servizio ho giocato benissimo, trovando vincenti da tutte le partite. Tuttavia, ho avuto la sensazione che se quello fosse stato il livello dell’intero match sarebbe stata dura ...

