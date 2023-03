Masters 1000 Miami 2023 | Alcaraz sarà l’avversario di Sinner in semifinale | battuto Fritz

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il quarto e ultimo semifinalista deldiè Carlos. Il tennista spagnolo ha liquidato in due set Taylored ha raggiunto nel penultimo atto del torneo Jannik, in quello cheil remake delladi Indian Wells. Tutto facile per lo spagnolo, approdato insenza perdere set proprio come l’azzurro. Dopo aver sconfitto Bagnis, Lajovic e Paul, il numero uno al mondo non ha faticato neppure quando l’asticella si è alzata e sulla sua strada ha trovato un top 10.ha infatti conquistato appena sei giochi, capitolando per 6-4 6-2 dopo 1h19? di gioco. HIGHLIGHTS PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Primo set davvero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Sinner raggiunge Fognini per numero di semifinali nei Masters 1000 ???? ?? - tvdellosport : Una prova di forza strabiliante, Carlos Alcaraz domina il quarto di finale del Masters 1000 di Miami e vola in semi… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #MiamiOpen | #Alcaraz sarà l’avversario di #Sinner in semifinale, battuto #Fritz - apicella57 : RT @Eurosport_IT: Sinner raggiunge Fognini per numero di semifinali nei Masters 1000 ???? ?? - ilnonnosimpson : RT @sportface2016: #MiamiOpen | #Alcaraz sarà l’avversario di #Sinner in semifinale, battuto #Fritz -

Dopo Indian Wells, è ancora Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner in semifinale in un, questa volta a Miami . Il numero uno del ranking mondiale ha vinto in due set con il punteggio di 6 - 4, 6 - 2 contro lo statunitense Taylor Fritz . Nei precedenti tra l'azzurro e ...Non era mai successo che un italiano conquistasse la semifinale in dueconsecutivi. Ma per questo Jannik Sinner, che stanotte a Miami affronterà Alcaraz (rivincita di Indian Wells) o Fritz (già battuto in California), il limite può essere solo il cielo. Come ...Il video con gli highlights di Alcaraz - Fritz 6 - 4 6 - 2, match valido per i quarti di finale deldi Miami 2023. Seconda semifinale consecutiva per lo spagnolo, che dopo lo splendido cammino a Indian Wells brilla anche in Florida. Il suo avversario sarà ancora una volta Jannik Sinner, ...

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Miami, in programma non prima delle ore 01.00 italiane di sabato 1° aprile. Il tennista italiano se la dovrà vedere ...Dopo Indian Wells, è ancora Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner in semifinale in un Masters 1000, questa volta a Miami. Il numero uno del ranking mondiale ha vinto in due set con il punteggio di 6-4, ...