Masters 1000 Miami 2023, Alcaraz: "Mi piace giocare contro Sinner, abbiamo un bel rapporto" (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlos Alcaraz è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023. Non è ovviamente mancata una domanda su Jannik Sinner, suo prossimo avversario: "Andiamo molto d'accordo. Anche se ci vediamo solo nei tornei e non abbiamo molte occasioni per parlare, c'è un bel rapporto tra noi. Mi piace giocare contro di lui, sono match belli sia da giocare che da guardare. Sono sicuro che ci affronteremo ancora molte volte in futuro ed entrambi lotteremo per grandi cose". "La sospensione di ieri non mi ha condizionato. Sono tornato a casa al più presto per essere il più riposato possibile, non è stato un ...

