Massara: «Inter-Fiorentina, sicuro su chi sarà decisivo» (Di venerdì 31 marzo 2023) Ci si prepara a Inter-Fiorentina di domani, gara che vedrà i nerazzurri scendere di nuovo in campo dopo la pausa per le nazionali. Il telecronista di Sky Sport Dario Massara si è sbilanciato su chi potrà essere l'uomo decisivo in campo. decisivo – Un breve commento di Dario Massara su Inter-Fiorentina, in particolare legato sul giocatore che potrà essere decisivo domani: «Tra i giocatori che hanno alzato il loro livello c'è Dodò, che ha anche svoltato il livello della Fiorentina. È uno che arriva spesso sul fondo e può crossare rendendosi molto pericoloso. Penso possa essere lui l'uomo chiave di Inter-Fiorentina».

