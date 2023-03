Marvel | da Deadpool 3 ai Thunderbolts | i nuovi rumor sulla Fase 5 e le ultime su Jonathan Majors

(Di venerdì 31 marzo 2023) Quali sono gli ultimiin casa? Dai3, passando per Wonder Man, e magari anche qualcosa sul futuro di Kang e, scopriamo cosa si vocifera5. La5 delCinematic Universe si preannunciava già piuttosto complessa, ma gli ultimi accadimenti in casaStudios potrebbero influire non poco sul suo svolgimento. Vediamo allora gli ultimi, tra voci di casting e presunti retroscena, da3 a I, passando per il futuro die il suo Kang il Conquistatore. Il sito ComicBookMovie ci ha infatti fornito un utile recap ...

Hugh Jackman sta continuando il suo intenso allenamento fisico per tornare nei panni di Wolverine nel cinecomic3 . LEGGI "3: Matthew Macfadyen nel cast del cinecomicNelle scorse ore l'attore ha condiviso su Twitter un nuovo video del suo workout con indosso la sua t - shirt ...Deadline riporta in esclusiva che Karan Soni e Leslie Uggams torneranno in3 , presto in fase di riprese. LEGGI -3: Matthew Macfadyen nel cast del cinecomicSoni e Uggams hanno interpretato due tra i personaggi preferiti dei fan, rispettivamente Dopinder e Blind Al nei due capitoli precedenti. ...... dicendosi pronto a riprendere il suo ruolo più famoso nell'universo cinematograficoinsieme al suo amico Ryan Reynolds in3.

Beyond this, Deadpool 2 had Russell/Firefist (Julian Dennison ... there’s been a slow tease of mutants thanks to the likes of Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) and Namor (Tenoch Huerta). As usual ...As for Deadpool 3, it's believed that Succession star Matthew Macfadyen ... but arguably made the situation sound even worse. Sneider believes Marvel Studios has met with the actor's agents, but haven ...