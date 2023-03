Martusciello | “Soddisfazione per la nomina di Ferrante a responsabile delle adesioni a Forza Italia”

Fulviocoordinatore regionale di Forza Italia ha espresso "grande. Il professor Trombetti è una figura di primissimo piano del mondo accademico, scientifico e culturale ...... Pietro Costabile, esprime grandeper la considerazione di cui godono i giovani ... come anche la continua assistenza da parte del nostro coordinatore regionale, Fulvio, da ...L'eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio, esprimeper l'assoluzione, da parte del tribunale di Napoli, di Aurelio De Laurentis, Claudio Lotito e Adriano Galliani nell'ambito dell'inchiesta su presunte fatture false.

Martusciello: "Soddisfazione per la nomina di Ferrante a ... anteprima24.it

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - "E' una straordinaria opportunità per valorizzare l'olio extravergine di qualità dei nostri territori, in Italia e nel mondo, e una significativa spinta per il rilancio, non ...