Marotta: «Rinnovo Bastoni? Fiducia!» Poi no comment su Lukaku (Di venerdì 31 marzo 2023) Assemblea di Lega Serie A oggi a Milano e fra i presenti c’era anche Marotta. L’AD Sport dell’Inter ha appena lasciato la sede dell’incontro e, fermato dai cronisti all’esterno, ha rilasciato delle brevissime dichiarazioni più su Bastoni che su Lukaku. IL MESSAGGIO – Giuseppe Marotta non si trattiene a lungo a parlare al termine dell’Assemblea di Lega: «È andata bene, tutto tranquillo. Passi avanti sul Rinnovo di Alessandro Bastoni? Sì sì, fiducia fiducia». Da parte di Marotta nessuna risposta alla domanda successiva su Romelu Lukaku e il suo futuro. Sull’attaccante belga si era già espresso nelle scorse settimane prima della sosta (vedi articolo). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Assemblea di Lega Serie A oggi a Milano e fra i presenti c’era anche. L’AD Sport dell’Inter ha appena lasciato la sede dell’incontro e, fermato dai cronisti all’esterno, ha rilasciato delle brevissime dichiarazioni più suche su. IL MESSAGGIO – Giuseppenon si trattiene a lungo a parlare al termine dell’Assemblea di Lega: «È andata bene, tutto tranquillo. Passi avanti suldi Alessandro? Sì sì, fiducia fiducia». Da parte dinessuna risposta alla domanda successiva su Romelue il suo futuro. Sull’attaccante belga si era già espresso nelle scorse settimane prima della sosta (vedi articolo). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Marotta a @fcin1908it: “Rinnovo di #Bastoni? Fiducia, fiducia, fiducia” @DanViti - NackaSkoglund89 : RT @AmalaTV_: ??? #Marotta: “Rinnovo di #Bastoni? Fiducia, fiducia, fiducia” La fiducia: - internewsit : Marotta: «Rinnovo Bastoni? Fiducia!» Poi no comment su Lukaku - - DrTuitter : ?? Come procede per il rinnovo di #Bastoni ? #Marotta : C'è fiducia fiducia fiducia. 10 milioni per ogni fiducia. Ve… - fcin1908it : VIDEO FCIN1908 / Marotta: “Rinnovo Bastoni? C’è fiducia” -