Marisa Laurito | «Per lo scudetto del Napoli mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda»

(Di venerdì 31 marzo 2023)(US SKY) Per lodel“mi“.si prepara a festeggiare la sua squadra del cuore, con un proposito pronto ad attirare la curiosità. L’attrice e conduttrice ha infatti svelato in che modo pensa di omaggiare la terza vittoria del campionato di Serie A del team partenopeo. “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvoltadel“ ha detto lanel ...

Napoli è già in clima di festa per lo scudetto e tanti personaggi dello spettacolo hanno già annunciato azioni folli in vista di un eventuale trionfo proprio come ha fatto, celebre attrice partenopea, promettendo di girare nuda in strada avvolta solamente da una bandiera.

Marisa Laurito a ruota a libera a Un Giorno da Pecora. Ospite oggi della trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la popolare attrice partenopea si è raccontata in una ...Napoli vive un tempo sospeso, un countdown verso il giorno del giudizio. O dello scudetto. Un sabato del villaggio che scorre da settimane in attesa della festa. Non si sa quando sarà ...