Marisa Laurito: “Per lo scudetto del Napoli mi avvolgerò con la bandiera e sotto sarò nuda” (Di venerdì 31 marzo 2023) Protagonista su Sky di Quelle Brave Ragazze, un road show molto divertente con Sandra Milo e Mara Maionchi, Marisa Laurito a Un Giorno da Pecora mostra tutta la sua ironia: “Mi avvolgerò con la bandiera e sotto sarò nuda“. Quando? Appena il suo Napoli vincerà lo scudetto. La battuta, sì, che Laurito ha spiegato: “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli“. Un’intervista durante la quale l’attrice ha parlato delle sue presunte relazioni con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. Relazioni mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Protagonista su Sky di Quelle Brave Ragazze, un road show molto divertente con Sandra Milo e Mara Maionchi,a Un Giorno da Pecora mostra tutta la sua ironia: “Micon la“. Quando? Appena il suovincerà lo. La battuta, sì, cheha spiegato: “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nelladel“. Un’intervista durante la quale l’attrice ha parlato delle sue presunte relazioni con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. Relazioni mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manuel_Franzoi : RT @Pep204: Milan: Melissa Satta Inter: Belen Rodriguez Juve: Emily Ratajkowski Roma: Sabrina Ferilli Lazio: Anna Falchi Napoli: Marisa… - pasdan1963 : “Se il Napoli vince lo Scudetto giro nuda avvolta solo dalla bandiera”, la promessa di Marisa Laurito Con tutto il… - markup94 : RT @chriderri97: L’infortunio di Osimhen non può non essere legato allo spogliarello annunciato da Marisa Laurito per lo Scudetto. Spiace… - chriderri97 : L’infortunio di Osimhen non può non essere legato allo spogliarello annunciato da Marisa Laurito per lo Scudetto.… - MariuzzoAndrea : RT @delsa18: Marisa Laurito: “Se il Napoli vince lo scudetto, giro nuda per Napoli” Osimhen: -