Mario Isola spiega il cambio di scelta degli pneumatici Pirelli per il GP d’Australia (Di venerdì 31 marzo 2023) Mario Isola ha spiegato perché la Pirelli per il GP d’Australia ha scelto di portare le gomme C4 anziché le C5. I precedenti Pirelli per il GP d’Australia La gara del 2022 ha visto il produttore italiano di pneumatici provare a lasciare un vuoto tra i pneumatici morbidi e medi della gamma F1, ma solo Alex Albon ha usato la mescola morbida per una manciata di giri in gara prima di fare più di 50 giri con le gomme dure. La Pirelli, che potrebbe utilizzare le gomme intermedie e da bagnato in qualifica se le previsioni sono attendibili, vuole vedere più strategie in gioco e ha deciso di abbandonare il piano dello scorso anno. “Abbiamo deciso di portare una mescola morbida diversa da quella dell’anno scorso perché ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 31 marzo 2023)hato perché laper il GPha scelto di portare le gomme C4 anziché le C5. I precedentiper il GPLa gara del 2022 ha visto il produttore italiano diprovare a lasciare un vuoto tra imorbidi e medi della gamma F1, ma solo Alex Albon ha usato la mescola morbida per una manciata di giri in gara prima di fare più di 50 giri con le gomme dure. La, che potrebbe utilizzare le gomme intermedie e da bagnato in qualifica se le previsioni sono attendibili, vuole vedere più strategie in gioco e ha deciso di abbandonare il piano dello scorso anno. “Abbiamo deciso di portare una mescola morbida diversa da quella dell’anno scorso perché ...

