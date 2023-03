Mare Fuori, Fiorello a Viva Rai2 tiene al guinzaglio Rosa Ricci (Video) (Di venerdì 31 marzo 2023) Continuano i crossover tra Mare Fuori e Viva Rai 2: oggi Maria Esposito, alias Rosa Ricci è stata l'ospite del programma condotto da Fiorello. Anche oggi Viva Rai2 ha ospitato uno degli attori di Mare Fuori. In particolare, è stata la volta di Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci nella serie televisiva di Rai 2 ambientata nell'immaginario Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Durante la trasmissione, la giovane artista ha partecipato ad una simpatica parodia del suo stesso personaggio, vestendo i panni di 'Rosa Rottweiler'. L'esibizione è iniziata con Fabrizio Biggio nel ruolo di Braccio, che esprimeva il suo amore per Naditza. Nel frattempo, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 marzo 2023) Continuano i crossover traRai 2: oggi Maria Esposito, aliasè stata l'ospite del programma condotto da. Anche oggiha ospitato uno degli attori di. In particolare, è stata la volta di Maria Esposito, che interpretanella serie televisiva di Rai 2 ambientata nell'immaginario Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Durante la trasmissione, la giovane artista ha partecipato ad una simpatica parodia del suo stesso personaggio, vestendo i panni di 'Rottweiler'. L'esibizione è iniziata con Fabrizio Biggio nel ruolo di Braccio, che esprimeva il suo amore per Naditza. Nel frattempo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Ciro Ricci quando tornerà in vita in mare fuori 4 - leragazzestanno : RT @StefanoGuerrera: ridimensionate tutte le persone che ruotano attorno a Mare Fuori perché davvero questi pensano di aver creato I Sopran… - sbetz10 : Mare fuori - trapboydade : @_Phlaveeo_ @pazzasgravaldm che teniamo il mare fuori guaglio - DANSH4RI : questa cosa farà la stessa evoluzione dei 2min in più durante l’ultima puntata di mare fuori lo sappiamo si???? -