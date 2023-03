Mara Venier denuncia caso Mediaset-Twitter | «Salutame a Silvy» FOTO

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nella scorsa puntata di Domenica In del 26 marzo si è scatenato un vero e proprio putiferio a seguito di una sorpresa in video di Barbara d'Urso con tanto di saluto a. L'evento non è passato inosservato e in tanti sui social hanno commentato quanto avvenuto. Tra i tweet ne è comparso uno dell'account Quidecisamente offensivo in cui le due conduttrici sono state apostrofate come "tro*e". Dai piani alti di Cologno Monzese non sono arrivate subito le scuse ma in seguito alla sospensione dell'account. In un primo momento la conduttrice ha commentato la vicenda limitandosi a dire "molto brutto"; Barbara d'Urso, invece, ha scelto la strada del silenzio. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, ad oggi, non ha commentato la bassezza del tweet. Dopo una serie di verifiche (?), è comparso un altro tweet dall'account ufficiale ...